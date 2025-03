Tra Inter e Milan duello di mercato all’orizzonte? Piace un profilo!

Inter e Milan potrebbero duellare sul mercato in vista dell’estate. Piace tanto un nome a centrocampo e arrivano conferme.

DERBY DI MILANO IN VISTA – Niccolò Ceccarini, su TMW, parlando del mercato del Milan fa riferimento anche all’Inter in merito ad un ipotetico duello di mercato che interesserebbe il genoano Morten Frendrup: «Il Milan sta portando avanti alcuni piani già stabiliti da tempo. E per il centrocampo i rossoneri sono sempre in pole position per Samuele Ricci. Un interesse che parte da lontano. Il lavoro del Milan parte da lontano e ora l’obiettivo è convincere Cairo a cederlo a giugno, anche se serviranno non meno di 30 milioni. Nel frattempo tra le alternative in Italia oltre a Frendrup, su cui sta facendo una riflessione anche l’Inter, è spuntato il nome di Fabbian del Bologna. Al momento però è solo un’idea».

Frendrup tra Inter e Milan, il DS del Genoa Ottolini indica la via

INTERESSE – A proposito di Frendrup, nel prepartita della sfida di Serie A tra Genoa e Lecce, finita 2-1 a favore del Grifone, il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti riguardo il centrocampista danese: «Frendrup ormai è una certezza, è seguito da diversi club è normale che vengano a seguirlo per valutarne gli step».