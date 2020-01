Inter, Meunier in uscita dal Paris Saint-Germain. Ma c’è una rivale italiana

Condividi questo articolo

Il Paris Saint-Germain vorrebbe trattenerlo, ma Thomas Meunier è conteso da Inter e Juventus per giugno. Secondo quanto riporta ESPN, oltre al probabile addio di Layvin Kurzawa (QUI i dettagli), anche il nazionale belga sarebbe intenzionato a cambiare aria. I dettagli della situazione.

RESTYLING – Si sovrappongono le voci di mercato sui calciatori in uscita dal Paris Saint-Germain. Oltre a Layvin Kurzawa, per il quale si sfidano Arsenal e Inter, anche Thomas Meunier sarebbe intenzionato a cambiare aria. Sull’ex calciatore del Club Brugge, sarebbe piombata anche la Juventus, oltre al club nerazzurro. Leonardo, DS dei parigini, vorrebbe evitare l’esodo di massa sulle corsie laterali, ma in caso di addii improvvisi, a gennaio, avrebbe già allacciato i contatti con i bianconeri per l’eventuale trasferimento di Mattia De Sciglio. La contropartita tecnica, dunque, potrebbe preservare alla Juventus un piccolo vantaggio nei confronti dell’Inter, ma la volontà di Meunier non è stata ancora resa nota.

Fonte: global.espn.com – Jonathan Johnson