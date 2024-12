L’Inter mette nel mirino Castro: sondaggio con il Bologna – SM

L’Inter ha messo nel mirino Santiago Castro, attaccante del Bologna. Piero Ausilio si muoverà nel mercato di gennaio, come spiegato da Sportmediaset per iniziare a sondare il terreno.

FUTURO – Con il mercato che inizierà a gennaio, l’Inter continua a guardare con attenzione ai talenti che sono sbocciati in Serie A. Se da un lato Baccin sta viaggiando in Sudamerica per scovare qualche nuovo talento, Piero Ausilio continua a guardare con attenzione nel nostro campionato. Come spiegato da Sportmediaset, i nerazzurri hanno messo nel mirino Santiago Tomás Castro, calciatore argentino e attaccante del Bologna. Soprannominato El Torito, un po’ sulla falsa riga del Toro Lautaro Martinez.

Castro, un secondo Toro messo nel mirino

LAVORO – Con l’esplosione al Bologna, Castro ha fatto mettere il suo nome sui taccuini delle big italiane, tra cui anche i nerazzurri che sono a caccia dell’erede di Lautaro Martinez, sempre più al centro del progetto. Arrivato in Italia nel gennaio del 2024 dal Velez Sarsfield, il suo esordio è stato proprio contro l’Inter per poi segnare il primo gol in Serie A nel maggio dello stesso anno contro la Juventus. Adesso invece il capitolo in Emilia Romagna e le prime apparizione in Champions League lo hanno lanciato nel mondo dei grandi.