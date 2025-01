L’Inter mette nel mirino 3 centrocampisti e c’è un grande sogno – TS

L’Inter, nonostante a gennaio non si muoverà sul mercato a meno di uscite importanti (vedi Frattesi), sta pensando all’estate. Nel mirino ci sono tre centrocampisti, tra questi un grande sogno.

TRE NOMI – L’Inter farà dei movimenti in entrata in estate con l’obiettivo di rinfrescare e rafforzare il proprio centrocampo. Nel mirino della dirigenza i nomi principali sono tre. Anche se c’è da considerare sempre quel Tomas Perez, che è ormai in fase di chiusura con il Newell’s Old Boys. Il club nerazzurro dovrebbe dare presto una risposta agli argentini, che hanno rilanciato da 7 a 8 milioni di euro. Ma in vista dell’estate, appunto, l’Inter valuta tre nomi, già pronti per l’uso: Nico Paz, Samuele Ricci e Petar Sucic. Su quest’ultimo, il club nerazzurro si sta già muovendo, tant’è che dalla Croazia hanno parlato di offerta in arrivo alla Dinamo Zagabria. Un capitolo a parte merita il grande sogno Paz.

A centrocampo l’Inter ha il grande sogno Nico Paz

IL SOGNO – L’Inter infatti sogno di ingaggiare in estate l’argentino del Como Paz. La dirigenza e Simone Inzaghi hanno un’idea ben precisa: trasformare il gioiello lariano, su cui il Real Madrid mantiene un diritto di recompra pari a 12 milioni di euro, nel Luis Alberto 2.0. Ossia da trequartista a mezzala: insomma nella mente del club dovrà essere l’erede designato di Mkhitaryan.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini