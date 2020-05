Inter, messaggio al Barcellona: strategia chiara per Lautaro Martinez – GdS

Le parole del DS Piero Ausilio hanno fatto trapelare la strategia di mercato dell’Inter. Lautaro Martinez e Barcellona avvisati: il club nerazzurro sa bene come muoversi in una situazione estremamente delicata

TATTICA – La presa di posizione è studiata nei dettagli, nulla è lasciato al caso, i destinatari sono molteplici ma il messaggio è uno solo. E lo ha lanciato Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ieri sera (QUI le sue parole). Ausilio ha parlato chiaro. È la prima volta che il club nerazzurro si espone con questa decisione sulla trattativa col Barcellona per Lautaro Martinez. Perché una trattativa è in piedi da mesi, questo è evidente. Ma l’uscita del club è strategica. Perché l’Inter ha parlato così? La tempistica ha un valore. Il club ha già rifiutato un’offerta da 50 milioni e due contropartite tecniche. Siamo vicini alla ripartenza della stagione. L’Inter così facendo ha voluto rafforzare la posizione del giocatore, rassicurandolo in vista di un campionato da giocare con serenità ma allo stesso tempo responsabilizzandolo.

MESSAGGIO – Il concetto è chiaro: se un domani Lautaro Martinez andrà via, sarà perché avrà scelto di dire sì a Lionel Messi e ad un’offerta da 10 milioni netti di stipendio. Altro destinatario del messaggio, il più ovvio: il Barcellona. L’Inter sta per incassare soldi con Mauro Icardi e non ha quindi necessità di chiudere in fretta l’affare, anche perché non è impresa semplice trovare sul mercato un’alternativa al ‘Toro’.

