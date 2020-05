Inter, Mertens più vicino! No alla Cina, via...

Inter, Mertens più vicino! No alla Cina, via da Napoli solo per i nerazzurri – TS

Condividi questo articolo

Secondo quanto riportato da “TuttoSport” il cerchio si stringe per Dries Mertens, che avrebbe rifiutato un’offerta proveniente dalla Cina e sarebbe realmente vicino al club nerazzurro.

PIÙ VICINO – Se più indizi fanno una prova, Dries Mertens secondo quanto riportato dal quotidiano torinese è virtualmente un giocatore dell’Inter. Nelle scorse settimana un club cinese si è detto fortemente interessato al belga, proponendo un’offerta migliore rispetto a quella proposta da Napoli e Inter: no secco del calciatore. Inoltre Mertens avrebbe affidato ad un agente la ricerca di una casa a Milano. Con il Napoli la situazione resta la stessa: l’incontro del primo marzo fra il giocatore e De Laurentiis non ha portato a un’intesa sul rinnovo, o per meglio dire a una firma. Lasciare Napoli non sarà facile per l’ex PSV che con il Napoli (dal 2013) ha siglato ben 121 gol, raggiungendo così la testa della classifica dei bomber di tutti i tempi del club l’ex capitano Marek Hamsik. Ma quel che certo ad oggi, è che lascerebbe Napoli solo per trasferirsi all’Inter dato che il Chelsea, dopo l’interessamento di gennaio, non ha più intensificato i contatti.

Fonte: Tuttosport.