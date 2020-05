Inter, Mertens il “primo” sostituto di Lautaro Martinez. Poi tutto su Werner? – CdS

Secondo il “Corriere dello Sport”, con la possibile cessione di Lautaro Martinez al Barcellona, l’Inter dovrà inevitabilmente reinvestire la cifra per un altro centravanti. La dirigenza come “primo” sostituto avrebbe intanto individuato Mertens, in scadenza di contratto con il Napoli.

SOSTITUTI – L’Inter già da tempo lavora per individuare il possibile sostituto di Lautaro Martinez nel caso in cui dovesse decidere di approdare al Barcellona. Il primo nome individuato per raccogliere l’eredità dell’argentino potrebbe essere Dries Mertens. Il belga sembrava vicino al rinnovo con il Napoli, ma i nerazzurri non hanno mai abbandonato la pista. Tre nomi sul piatto: Timo Werner del Lipsia – da poco 24enne e con una valutazione tra i 50 e i 60 milioni -, Aubameyang dell’Arsenal e Moussa Dembélé del Lione, più attaccante da area di rigore ma capace di giocare spalle alla porta.

