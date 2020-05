Inter, Mertens addio: tutto su Cavani. Identikit perfetta per Conte – SM

Condividi questo articolo

Quando l’Inter iniziava a mostrare fiducia sulla conclusione dell’affare Mertens, è arrivata la doccia gelata: il belga ha deciso di restare a Napoli. Ora la priorità per l’attacco nerazzurro è Edinson Cavani, identikit perfetta per Antonio Conte secondo “Sportmediaset”

MATADOR – La scelta di Dries Mertens di rimanere a Napoli ha spiazzato un po’ tutti. Partonepei compresi, che hanno saputo della decisione del belga tramite indiscrezioni giornalistiche. Anche per l’Inter si è trattato di una doccia gelata: i nerazzurri erano fiduciosi della buona riuscita dell’affare. E ora dovranno guardarsi intorno per rinforzare l’attacco. L’identikit perfetta per Antonio Conte è Edinson Cavani: anche l’uruguayano è in scadenza e difficilmente resterà a Parigi dopo il riscatto di Mauro Icardi.

Fonte: Sportmediaset.