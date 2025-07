Inter, mercato in uscita: la situazione per quattro pedine – TS

L’Inter è al lavoro anche sul mercato in uscita. Ci sono ancora quattro giocatori da dover piazzare e da cui poter fare cassa, per poi cercare di aumentare il tesoretto per il colpo Giovanni Leoni.

TESORETTO – Inter al lavoro su più fronti: sia per quanto riguarda il mercato in entrata (vedi Lookman), sia per quanto riguarda il mercato in uscita. E qui ci sono quattro nomi ancora da dover piazzare. Facendo un breve excursus, il club nerazzurro ha già incassato quasi 20 milioni di euro dalle cessione di Aleksandar Stankovic e Tajon Buchanan, rispettivamente al Club Brugge e al Villarreal. E nei prossimi giorni dovrebbe incassarne altri quattro dal Siviglia per Lucien Agoume (vedi intreccio). Tutto tesoretto buono per poi andare a provare il colpo Leoni in difesa, valutato dal Parma non meno di 35 milioni di euro.

Il mercato in uscita dell’Inter ha ancora 4 pedine da piazzare

IN USCITA – Ma oltre a tre sopra citati, occhio anche ai quattro nomi attualmente in uscita dal mercato: Asllani, Taremi, Sebastiano Esposito e Palacios. Il primo è valutato tra i 15 e 18 milioni di euro e vuole rimanere in Italia. Mentre per gli altri, a parte Esposito, non ci sono state ancora offerte concrete. Seba piace al Cagliari, che nelle prossime ore potrebbe anche affondare (vedi articolo).

Fonte: Tuttosport – F.M