Inter, mercato in uscita: cinque per fare tesoretto. La situazione – TS

L’Inter è al lavoro anche sul mercato in uscita, con cinque giocatori sul piede di partenza. Ecco la situazione caso per caso.

LA SITUAZIONE – Inter attiva sul mercato, non solo per quanto riguarda il fronte delle entrate, ma anche per quanto riguarda le uscite. Se per Aleksandar Stankovic al Bruges è ormai cosa fatta (vedi articolo), per cinque giocatori il futuro rimane ancora da scrivere. In primis per quanto riguarda Mehdi Taremi, che dovrebbe fare posto ad Ademola Lookman. L’iraniano è corteggiato da Fulham, West Ham e Besiktas. Il suo cartellino, scrive Tuttosport, è valutato circa 10 milioni di euro e lo stesso giocatore vuole rimanere a giocare in Europa. L’altro giocatore che può garantire un buon gruzzoletto all’Inter è Kristjan Asllani: l’albanese è valutato 18-20 milioni, ma a 15-16 l’Inter potrebbe accettare. Su di lui Bologna e Fiorentina.

Non solo Taremi e Asllani, il mercato in uscita dell’Inter non finisce qui

ALTRI TRE – In uscita dall’Inter e quindi sul mercato anche Sebastiano Esposito, Tajon Buchanan e Tomas Palacios. Il primo piace a diversi club, costa 7-8 milioni di euro. Fiorentina, Cagliari e Parma in corsa. Chi sgancia prima quei soldi se lo prende. Quanto al canadese, non gradisce il Sassuolo ma aspetta il Villarreal, che però dovrebbe sborsare una decina di milioni per prenderlo. Infine per Palacios, ad oggi, si è fatta avanti solo il Rizespor. L’Inter lo vuole cedere a titolo definitivo per 5-6 milioni di euro.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna