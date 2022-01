Inter, mercato solo in prospettiva. Un colpo sfumato a gennaio – Sky

Dario Massara, giornalista di Sky Sport, ha dato le ultime sul mercato dell’Inter. Si lavora soprattutto per il futuro, dopo colpo sfumato a gennaio.

PRESENTE E FUTURO – In casa Inter si lavora soprattutto per la prossima stagione. Come riporta il giornalista Dario Massara, l’unico colpo che i nerazzurri avrebbero voluto fare a gennaio è sulla sinistra: «Il mercato dell’Inter è più in prospettiva. Si cercava un terzino sinistro per dare a Ivan Perisic un po’ di fiato. Si poteva arrivare a Lucas Digne, ma l’Everton non lo voleva dare in prestito e andrà probabilmente all’Aston Villa».