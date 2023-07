Inter, mercato indirizzato: scelte già pianificate. Poi via agli esuberi

Il mercato dell’Inter procede spedito, con tre colpi già ufficializzati: Marcus Thuram in attacco, Davide Frattesi a centrocampo e il riscatto di Francesco Acerbi in difesa. I prossimi colpi in entrata e in uscita sono già pianificati. Poi si penserà a sfoltire.

MOSSE DI MERCATO – In casa Inter si lavora con grande pianificazione sul mercato, senza lasciare nulla al caso. E camminando sempre sul filo del rasoio, o meglio, della sostenibilità. Dopo gli arrivi già ufficializzati di Marcus Thuram, Davide Frattesi e Francesco Acerbi (riscattato dalla Lazio), i nerazzurri hanno già ben chiare le prossime mosse. La prima è l’uscita di André Onana direzione Manchester United, con Anatoliy Trubin pronto a sostituirlo tra i pali. A seguire la chiusura dell’affare Yann Bisseck, già confermato dall’Aarhus e per il quale è solo questione di giorni. Infine l’Inter chiuderà con il secondo portiere, che dovrebbe essere Yann Sommer al posto dello svincolato Samir Handanovic, e con il tentativo di riportare a casa Romelu Lukaku. Anche se serviranno tempo e fatica.

SFOLTIRE – Una volta chiuse le principali mosse di mercato, l’Inter si occuperà di sfoltire la rosa. I nomi in uscita sono parecchi, tra cui Robin Gosens e Joaquin Correa. Ma anche diversi esuberi ‘minori’ come Stefano Sensi a centrocampo e i rientri dai prestiti come Martin Satriano, Facundo Colidio, Eddie Salcedo, Giovanni Fabbian e Sebastiano Esposito fra gli altri. In base alle uscite potrebbero entrare nei rispettivi ruoli come Carlos Augusto dal Monza (a sinistra) e Roberto Pereyra a centrocampo. Senza dimenticare che per l’Inter resta ancora attiva la pista Samardzic dall’Udinese.