Inter, il mercato potrebbe sbloccarlo… il Milan! Curioso intreccio con Dumfries – TS

Come ormai noto da tempo, il mercato dell’Inter dipenderà molto da eventuali cessioni. Denzel Dumfries potrebbe essere uno degli indiziati, dato che piace tanto all’Aston Villa. A tal proposito, Tuttosport oggi in edicola uno strano intreccio lega il mercato nerazzurro a quello del Milan, che segue di conseguenza un giocatore di proprietà dei “Villans”.

STRANO INTRECCIO – Nel vivace mondo del calciomercato estivo, i destini delle squadre si intrecciano in modi spesso inaspettati. Un esempio emblematico di questi intrecci coinvolge due dei principali club di Milano, Milan e Inter, e i loro rispettivi interessi per due giocatori chiave: Matty Cash dell’Aston Villa e Denzel Dumfries dell’Inter. Il club rossonero, infatti, già da tempo ha manifestato interesse per l’esterno che milita in Premier League. Curiosamente, l’interesse del Milan per Cash ha creato una catena di eventi che coinvolge anche l’Inter. L’Aston Villa, fresca di qualificazione in Champions League, ha bisogno di rafforzare ulteriormente la squadra e ha messo gli occhi su Denzel Dumfries. Se il Milan riuscisse ad acquistare Matty Cash dall’Aston Villa, infatti, il club inglese sarebbe libero di concentrare i propri sforzi su Dumfries. Tale operazione libererebbe risorse per l’Inter, facilitando altre manovre di mercato per il club nerazzurro.

L’Aston Villa dialoga con l’entourage di Dumfries

CONTATTI AVVIATI – Il ds dell’Aston Villa, Monchi, ex dirigente della Roma, ha già avviato i contatti con Wasserman, l’agenzia che rappresenta Dumfries, per sondare la disponibilità del giocatore. Dumfries, però, ha espresso un forte desiderio di rimanere a Milano o, in alternativa, trasferirsi in un club di Premier League di maggior prestigio rispetto all’Aston Villa. Con un contratto in scadenza nel giugno 2025, la dirigenza nerazzurra è desiderosa di definire la situazione contrattuale di Dumfries a breve, quindi con una cessione o un rinnovo di contratto.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini