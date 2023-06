Inter, continua il mercato per rinforzare la difesa! La situazione – SI

Le trattative dell’Inter per i nomi che potranno rinforzare la difesa sembrano in dirittura d’arrivo. Su Sportitalia il punto sui colpi del mercato nerazzurro.

REPARTO DIFENSIVO – L’Inter sembra aver messo quasi a segno più di un colpo per rinforzare la difesa. Alfredo Pedullà, intervenuto in collegamento con Sportitalia spiega qual è la situazione dei nerazzurri sul mercato per quanto riguarda il reparto difensivo. Per il giornalista il calciatore del Chelsea César Azpilicueta è un obiettivo molto concreto (vedi articolo), al quale l’Inter ha offerto un contratto biennale. La dirigenza di Viale della Liberazione ha fatto le mosse giuste anche per il giovane Yann Aurel Bisseck (vedi articolo), con il quale spera di chiudere al più presto la trattativa. C’è una clausola rescissoria di 7 milioni di euro da pagare e anche un gioco al rialzo delle cifre. Inoltre, Pedullà fa sapere che non è detto che l’Inter non possa puntare anche su un altro profilo per rinforzare la difesa.