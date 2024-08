Inter, dal mercato un nuovo nome per la difesa. Scommessa – SI

L’Inter continua a lavorare anche per un braccetto di sinistra in difesa. Diversi profili sondati nelle scorse settimane, ecco un altro nome da Sportitalia.

PROFILI – L’Inter non ha perso di vista il suo primo obiettivo a pochi giorni dalla fine del mercato. Il difensore di sinistra della linea a tre è la priorità, anche se nelle amichevoli Carlos Augusto è stato riproposto in quel ruolo come vice-Bastoni. Diversi profili sono sfumati, o meglio la dirigenza nerazzurra ha deciso di andare oltre tali nomi. Da Ricardo Rodriguez a Mario Hermoso svincolati, passando da Juan Cabal ora alla Juventus e Johan Vasquez del Genoa.

Inter, si punta sui giovani in difesa

NOVITÀ – Non ci si ferma però a questo punto, perché la società ha individuato un nuovo profilo da attenzionare. Si tratta di un classe 2003, quindi di un giocatore futuribile ed in linea con le richieste della proprietà americana Oaktree. Il suo nome è Tomas Palacios, ora giocatore dell’Independiente Rivadavia ed in prestito dal Talleres. I giocatori over-30 sono stati definitivamente abbandonati, l’argentino di 21 anni rappresenterebbe il colpo ideale per i prossimi anni. Contratto in scadenza al 31 dicembre 2025, difensore di piede sinistro che fa della fisicità il suo punto di forza. Nelle ore a venire ci potrebbero essere nuovi aggiornamenti.