Inter, il mercato non si ferma mai: in difesa insistenza su un nome!

Il campionato sta entrando piano piano nel vivo, ma il calciomercato non finisce mai. L’Inter, che la prossima estate dovrà comprare almeno un difensore, rimane sempre attiva.

PIANO MERCATO – Niccolò Ceccarini si esprime sul mercato dei nerazzurri: «L’Inter ha diviso il suo lavoro l’anno scorso in due parti: parametri zero (Taremi e Zielinski) investimenti di prospettiva (Martinez e Palacios) il tutto accompagnato dai rinnovi di Dimarco, Darmian, Mkhitaryan, Barella, Simone Inzaghi e Lautaro Martinez. L’unico rimasto in sospeso era quello di Dumfries ma anche in questo caso è stato trovato un accordo che legherà l’esterno olandese ai nerazzurri fino al 2028. Manca in sostanza solo l’annuncio ufficiale. Per l’immediato futuro la posizione di Oaktree è ben definita. Ci dovrà essere ancora più spazio per operazioni sostenibili con un ringiovanimento della rosa».

Il prossimo anno l’Inter dovrà comprare un difensore!

INSISTENZA – Poi Ceccarini aggiorna sulla difesa: «In difesa oggi l’Inter ha due colonne portanti come Acerbi e De Vrij, che sono una certezza ma con il contratto in scadenza. L’obiettivo è eventualmente trovare anche qualche altra soluzione nel reparto che possa garantire una continuità nel tempo. È qui il nome che ritorna con più insistenza è quello di Bijol. Il centrale dell’Udinese è seguito da tempo, già in estate i nerazzurri ci avevano provato fermandosi di fronte ad una richiesta superiore ai 15 milioni di euro. Di sicuro lo sloveno resta un obiettivo per la prossima estate».