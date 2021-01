Inter, mercato non chiuso? Con Pinamonti via può...

Inter, mercato non chiuso? Con Pinamonti via può riaprirsi qualcosa – SI

Andrea Pinamonti Inter

L’Inter potrebbe avere ancora qualcosa da fare in entrata. L’uscita di Pinamonti, sempre richiesto dal Benevento, tiene ancora aperta una porta per qualche acquisto. Alfredo Pedullà, nel corso di “Aspettando Calciomercato” su Sportitalia, ha poi dato ancora tempi lunghi per Eriksen.

POSSIBILE UN ACQUISTO? – L’Inter ha più volte detto che questo mercato di gennaio sarà fermo. Alfredo Pedullà, però, segnala una possibilità: «Io penso che la storia di Andrea Pinamonti, in qualche modo, vada seguita. Il discorso legato a Pinamonti è diverso da quello legato a Christian Eriksen, che deve entarre in uno scambio o in qualcosa che accontenti l’Inter. Al momento non c’è nulla, queste cose di solito si risolvono nell’ultima settimana. Non obbligatoriamente con una partenza, ma con dei contatti. Pinamonti ha aperto al Benevento: io non penso che il mercato sia completamente chiuso, per la logica di queste cose qualcosa può ancora accadere».