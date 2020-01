Inter, mercato no stop: Kumbulla vuole i nerazzurri!...

Inter, mercato no stop: Kumbulla vuole i nerazzurri! Chong a zero – CdS

L’Inter, a differenza da quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” (vedi a articolo), secondo il “Corriere dello Sport” invece la dirigenza nerazzurra continua a lavorare per portare Chong a Milano. Marash Kumbulla invece incontra il Napoli ma vuole i nerazzurri.

MERCATO NO-STOP – Marash Kumbulla dopo aver incontrato il Napoli prende tempo e rinvia i discorsi al termine della stagione, il club partenopeo ha già l’accordo con il Verona. Il difensore albanese invece vorrebbe aspettare l’Inter, che potrebbe giocarsi la carta Federico Dimarco per aprire un canale importante con l’Hellas Verona. Intanto la dirigenza nerazzurra lavora anche sul fronte Chong, giovane centrocampista del Manchester United in scadenza a giugno, con Inter e Jiangsu Suning a braccetto, così come riferito dal “Corriere dello Sport”.