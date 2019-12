Inter, mercato in salita: Vidal si fa difficile, Marcos Alonso rivalutato – CdS

Il “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione alle porte del mercato invernale. L’Inter segue alcuni profili chiave per puntellare la rosa. Arturo Vidal, Marcos Alonso e Dejan Kulusevski sarebbero regali graditissimi da Antonio Conte. Giuseppe Marotta si è già messo all’opera, ma la situazione per questi tre elementi è tutt’altro che definita.

MOSSE – L’Inter può sorridere in campo: primato in coabitazione con la Juventus e recupero graduale di alcuni lungodegenti come Stefano Sensi. Ma sul mercato la situazione appare decisamente più complessa. Il “Corriere dello Sport”, nell’edizione odierna, sottolinea che l’agente di Arturo Vidal avrebbe già provato ad abbozzare un’ipotesi di cessione col Barcellona: è quello che riportano i quotidiani spagnoli (come Sport, ad esempio), ma avrebbe già ricevuto un sonoro “No, grazie“. Anche Vidal si è espresso sul tema, al ritorno in Cile dalle sue vacanze, lasciando come prevedibile tutto aperto (QUI le sue parole di ieri). L’offerta dell’Inter, tuttavia, pare non volersi smuovere dal prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Giuseppe Marotta non intende avvicinarsi alla soglia dei venti, ritenuta adeguata dal Barcellona ma assolutamente inaccettabile dall’Inter. La sensazione è che Vidal, al rientro dalle vacanze, proverà a forzare coi catalani chiedendo la cessione.

PISTE TORTUOSE – Non mancano le alternative, o meglio, i colpi che l’Inter vorrebbe mettere a segno a prescindere: Rodrigo De Paul si corteggia da sempre, per Dejan Kulusevski, invece, la partita si fa complessa perché il Parma sta facendo muro e vorrebbe trattenerlo almeno fino a giugno. Da segnalare, inoltre, che dopo otto gare consecutive senza nemmeno essere convocato, Marcos Alonso è tornato titolare e il Chelsea ha battuto il Tottenham di José Mourinho. Un’indicazione che potrebbe spegnere l’interesse dei nerazzurri per lo spagnolo, in un ruolo in cui Antonio Conte ha iniziato ad avvertire qualche scricchiolio di troppo.

