Inter, nel mercato di gennaio si puntano le occasioni: priorità a sinistra – SI

Come prima in classifica, l’Inter non sarà costretta a stravolgere la rosa nel mercato di gennaio. Sportitalia ribadisce come l’unico vero obiettivo è a sinistra.

UN ACQUISTO IN VISTA? – Il mercato di gennaio del 2022 potrebbe portare un volto nuovo all’Inter. È l’ipotesi lanciata durante Sportitalia Mercato, con Alfredo Pedullà che indica un laterale sinistro come ruolo dove la dirigenza nerazzurra sta concentrando i suoi sforzi per l’imminente sessione invernale. L’obiettivo vero e proprio dell’Inter è trovare qualche occasione, da concretizzare a patto che vada via uno fra Aleksandar Kolarov e Matias Vecino. Ecco perché si è parlato, negli ultimi giorni, di Lucas Digne che è in uscita dall’Everton (vedi articolo). Per Matthias Ginter, che ieri sera ha annunciato l’addio al Borussia Monchengladbach a parametro zero a fine stagione (vedi articolo), l’Inter ha contatti da giorni ma c’è concorrenza.