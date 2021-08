Inter, mercato finito! Gli acquisti e le cessioni ufficiali della sessione estiva

È finita la sessione estiva di mercato e l’Inter l’ha fatto soprattutto con le cessioni. L’ultimo acquisto è Correa, che ha già fatto il suo venerdì scorso. Si attende ancora l’ufficialità di alcune uscite, ma possono arrivare anche più tardi (a patto che il contratto sia stato depositato entro le 20 in Italia o entro la fine delle trattative negli altri Paesi).

MERCATO INTER – SESSIONE ESTIVA 2021-2022

ACQUISTI

Gabriel Brazao (portiere, Oviedo) fine prestito; Hakan Calhanoglu (centrocampista, Milan) svincolato; Facundo Colidio (attaccante, Sint-Truiden) fine prestito; Alex Cordaz (portiere, Crotone) titolo gratuito; Joaquin Correa (attaccante, Lazio) prestito con obbligo di riscatto condizionato; Federico Dimarco (difensore, Verona) fine prestito; Denzel Dumfries (difensore, PSV Eindhoven) definitivo; Edin Dzeko (attaccante, Roma) titolo gratuito; Georgios Vagiannidis (difensore, Sint-Truiden) fine prestito

CESSIONI

Achraf Hakimi (difensore, PSG) definitivo; Étienne Kinkoue (difensore, Olympiakos) definitivo; Romelu Lukaku (attaccante, Chelsea) definitivo; Daniele Padelli (portiere, Udinese) svincolato; Andrea Pinamonti (attaccante, Empoli) prestito; Rigoberto Rivas (centrocampista, Reggina) riscatto; Filip Stankovic (portiere, Volendam) prestito; Ashley Young (difensore, Aston Villa) svincolato

MERCATO INTER – ALTRI TRASFERIMENTI



Lucien Agoumé (centrocampista, Spezia) fine prestito (poi ceduto al Brest in prestito); Niccolò Corrado (difensore, Palermo) fine prestito (poi ceduto alla Feralpisalò in prestito); Dalbert Henrique (difensore, Rennes) fine prestito (poi ceduto al Cagliari in prestito con diritto di riscatto); Xian Emmers (centrocampista, Almere City) fine prestito (poi ceduto al Roda a titolo gratuito); Sebastiano Esposito (attaccante, Venezia) fine prestito (poi ceduto al Basilea in prestito); Lorenzo Gavioli (centrocampista, Feralpisalò) fine prestito (poi ceduto alla Reggina in prestito con obbligo di riscatto); Andreaw Gravillon (difensore, Lorient) fine prestito (poi ceduto al Reims in prestito con diritto di riscatto); Joao Mario (centrocampista, Sporting CP) fine prestito (poi ceduto al Benfica da svincolato); Valentino Lazaro (centrocampista, Borussia Monchengladbach) fine prestito (poi ceduto al Benfica in prestito); Darian Males (attaccante, Basilea) rinnovo prestito; Samuele Mulattieri (attaccante, Volendam) fine prestito (poi ceduto al Crotone in prestito); Radja Nainggolan (centrocampista, Cagliari) fine prestito (poi ceduto al Royal Antwerp da svincolato); Marco Pompetti (centrocampista, Cavese) fine prestito (poi ceduto al Pescara in prestito); Giacomo Pozzer (portiere, Lucchese) fine prestito (poi ceduto alla Juve Stabia a titolo gratuito); Eddie Salcedo (attaccante, Verona) fine prestito (poi ceduto allo Spezia in prestito); Thomas Schirò (centrocampista, Carrarese) fine prestito (poi ceduto al Crotone a titolo definitivo); Zinho Vanheusden (difensore, Standard Liegi) definitivo (poi ceduto al Genoa in prestito); Edoardo Vergani (attaccante, Bologna) fine prestito (poi ceduto alla Salernitana a titolo gratuito); Davide Zugaro De Matteis (difensore, Giana Erminio) fine prestito (poi ceduto alla Virtusvecomp Verona in prestito)