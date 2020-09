Inter, mercato delle cessioni ora: ecco i nomi illustri. Poi arriva Darmian – SI

Matteo Darmian; Parma Calcio 1913; cartellino giallo during Inter vs Parma, Italian Soccer Serie A Men Championship in Milano, Italy, October 26 2019 – LPS/Fabrizio Carabelli

L’Inter deve vendere più di un esubero, facendo qualche sacrificio, per arrivare al sogno Kanté. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – chiude all’arrivo di un altro esterno mancino. Nel frattempo si portano avanti le operazioni low cost, compresa quella che riguarda Darmian

PRIMA LE PARTENZE – Per il grande colpo servono numerosi addii, Alfredo Pedullà non abbandona la pista londinese: «Il mercato dell’Inter è molto semplice: le cessioni. Dalle più illustri come Marcelo Brozovic, Radja Nainggolan e Ivan Perisic. A quelle meno illustri come Dalbert e Matias Vecino. Poi si ragionerà sul sogno N’Golo Kanté (Chelsea), che non è impossibile. Arriverà Arturo Vidal (Barcellona), bisogna solo aspettare poche ore o giorni. E Matteo Darmian (Parma) arriverà dopo le uscite, mantenendo le promesse fatte. Non si parla di un altro esterno ora, mentre per la quarta punta bisogna aspettare. All’Inter farebbe piacere completare il reparto con Edin Dzeko (Roma), ma serve una decina di giorni prima di poterne parlare. Il mercato dell’Inter è questo». Questo il punto della situazione fatto da Pedullà oggi.