Inter, il mercato si complica. Ausilio con le mani legate – TS

L’Inter resta impantanata a causa degli stop che arrivano dalla società. I nerazzurri non potranno fare mercato. Tuttosport spiega il lavoro che dovrà fare Inzaghi, Ausilio e tutta l’Inter per restare a galla.

STOP – In vista del mercato invernale di gennaio, Ausilio e Baccin si ritrovano con le mani legati a causa delle indicazioni che arrivano dalla società. Il lavoro grosso adesso toccherà a Simone Inzaghi che dovrà continuare ad alternare i suoi giocatori e ricorrere spesso al turnover. Tutto questo ancor di più con delicatezza nel reparto offensivo dove la differenza di rendimento tra la coppia titolare con Lautaro Martinez e Marcus Thuram e con quello delle seconde linee composta da Marko Arnautovic e Alexis Sanchez è ben marcata. A prescindere dal discorso di Djaló, vale la stessa cosa per Taremi: impensabile portare l’attaccante a Milano nella finestra invernale. La paura più grande è che Juan Cuadrado possa operarsi al tendine d’Achille e restare a lungo. Proprio per questo Inzaghi non a caso sta iniziando a provare Carlos Augusto pure come esterno destro. Durante la cena di ieri dei dirigenti ad Appiano Gentile – spiega Tuttosport – si è parlato anche di questo. L’intenzione da parte di Inzaghi di provare ad arrivare in fondo a tutte le competizioni si presenta difficoltoso anche considerato il testa a testa che si sta formando in campionato con la Juventus che a gennaio andrà a rinforzarsi sul mercato.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino