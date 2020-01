Inter, mercato chiuso! Vecino resta. Entourage di Giroud “infastidito” – GdS

L’Inter, secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” con l’acquisto di Christian Eriksen ha completato e chiuso il mercato invernale. Niente centrocampista con la mancata cessione di Matìas Vecino, e Giroud si dice “infastidito”.

MERCATO CHIUSO – L’Inter con l’acquisto di Christian Eriksen chiude il mercato in entrata, quindi niente sostituto di Romelu Lukaku in attacco e soprattutto niente centrocampista muscolare richiesto inizialmente da Antonio Conte. Il tecnico dopo aver parlato con Matìas Vecino, chiarisce la sua posizione e manda un segnale importante schierandolo titolare subito in Coppa Italia. L’Inter era stata chiara: nessun centrocampista con la permanenza dell’uruguaiano. L’entourage di Olivier Giroud invece si dice infastidito per la lunga attesa, ora il centravanti, fuori dal progetto del Chelsea, vuole trovare al più presto una sistemazione. Secondo la rosea, l’assistito Vincenzo Morabito attraverso i social avrebbe aggiunto una sua versione riguardo il mancato trasferimento dell’attaccante francese: “Troppi soldi spesi per Eriksen e i cinesi hanno detto stop…”.