Inter, mercato chiuso. Adesso l’obiettivo sarà rinnovare tre big − SM

L’Inter ha chiuso il suo mercato in entrata. Adesso tocca al capitolo rinnovi, con tre nerazzurri destinati a prolungare il proprio contratto. Beneamata pronta a blindare i suoi top

RINNOVI − Con il mercato in entrata ormai chiuso, l’Inter pensa al capitolo rinnovi. Sono tre i giocatori da blindare: Lautaro Martinez, Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. I discorsi con il Toro sono ben avanzati con l’accordo a voce con il procuratore Alejandro Camaño già ottenuto. Come riporta “Sport Mediaset”, Lautaro Martinez prolungherà fino al 2025 andando a guadagnare sui 6-6,5 milioni di euro. L’argentino diventerà il giocatore più pagato nella rosa dell’Inter. Per quanto riguarda Brozovic, il suo contratto va in scadenza nel 2022. Il croato avrà un ingaggio pari ai 4,5 milioni di euro. Infine, c’è la questione Barella. Il neo-campione d’Europa è visto come capitan futuro, in quanto Samir Handanovic ha l’ultimo anno di contratto.