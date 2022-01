Inter, meno di 24 ore alla chiusura del mercato: ecco cosa manca ancora

Inter pronta a chiudere il suo mercato di gennaio senza sorprese. Da sistemare solo alcuni dettagli secondari. A ormai meno di un giorno dalla fine delle trattative, la squadra di Inzaghi può tracciare un bilancio positivo

CALCIOMERCATO – La finestra invernale del mercato sta per chiudersi. Manca ormai un giorno, anzi meno. Meno di 24 ore, ormai. Lo stop arriverà alle ore 20:00 di domani – lunedì 31 gennaio 2022 -, che segnerà la fine di ogni distrazione extra-campo. In casa Inter il più è fatto. Praticamente tutto. E Simone Inzaghi può ritenersi più che soddisfatto. All’appello mancano giusto due operazioni, da completare proprio in queste ore. Entrambe in uscita. La prima riguarda la cessione di Gabriel Brazao in prestito al Cruzeiro (vedi articolo). Un’operazione minore che non sposta nulla. La seconda invece è legata ad Aleksandar Kolarov, prossimo alla rescissione contrattuale e al ritiro dal calcio giocato. In questo caso la novità riguarderebbe esclusivamente la lista UEFA per la Champions League (vedi focus). Non altro. Non si possono escludere tentativi disperati (della Lazio?) per Matias Vecino, che a questo punto non può proprio più muoversi da Milano senza sostituito. Il mercato dell’Inter di Inzaghi dovrebbe chiudersi senza sorprese. Poi testa solo al campo.