Inter, martedì il giorno di Dzeko. Zapata non convinto del trasferimento

L’Inter apre la caccia al dopo Lukaku. Dzeko sembra l’uomo indiziato a trasferirsi a Milano, tant’è che ad inizio settimana ci sarà l’incontro decisivo. Zapata non convinto di andare via dall’Atalanta

DOPO LUKAKU − Questo è l’aggiornamento da Sport Mediaset: «Martedì giorno decisivo per Edin Dzeko. Lui ha la volontà di trasferirsi a Milano con un biennale di 5,5 milioni a stagione. Joaquin Correa è l’altro obiettivo low cost, 30 milioni di euro la richiesta della Lazio e l’Inter è disponibile ad arrivare a questa cifra. Discorso a parte per Duvan Zapata, offerta fuori mercato di 50 milioni, ma Zapata non è convinto di andare in nerazzurro poiché reputa l’Atalanta una squadra molto competitiva. Attenzione ad Anthony Martial come colpo dell’ultima ora».