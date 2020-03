Inter, Marotta punta due talenti del Manchester United. Ecco chi sono

Secondo quanto riporta il Sun, Giuseppe Marotta sarebbe interessato all’acquisto di due giovanissimi centrocampisti in forza al Manchester United. Il tabloid britannico riporta in esclusiva l’indiscrezione. Inter a caccia di nuova linfa, nel reparto di centrocampo, da crescere e coltivare in casa

CAMPIONI IN ERBA – Il mercato dell’Inter e di Giuseppe Marotta non dorme mai. Secondo il Sun, l’ad nerazzurro, con delega all’area tecnica, avrebbe messo gli occhi su due baby talenti del Manchester United. Si tratta di James Garner, classe 2001, e di Charlie Wellens, classe 2002. Sono entrambi centrocampisti metodisti che i Red Devils vorrebbero trattenere, ma soprattutto Wellens (figlio d’arte, il padre ha giocato nel Leicester) potrebbe essere tentato dall’approdo in Italia. Ha vestito la casacca dello United soltanto la scorsa estate, ma ha già fatto vedere parte delle sue doti tecniche.

PARAGONI PESANTI – Più noto ai grandi media, James Garner, già capitano delle giovanili dell’Inghilterra. Ha esordito in Premier League tredici mesi fa, nel corso della vittoria contro il Crystal Palace per 3-1. Ne aveva tessuto le lodi anche Ole Gunnar Solskjaer, paragonandolo addirittura a Michael Carrick. Marotta non è nuovo a colpi di questo tipo e potrebbe decidere di fare razzia delle giovani risorse dello United. Non soltanto Chong (vedi articolo) nel mirino, dunque. L’Inter si muove sottotraccia per garantirsi un futuro florido.

Fonte: thesun.co.uk – Alan Nixon