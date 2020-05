Inter, Marotta non fa sconti per Lautaro Martinez! Contatti con Cavani – Rai

Inter, Marotta non fa sconti per Lautaro Martinez!...

Sulle mosse in attacco dell’Inter ha fatto il punto “Rai Sport” nel “TG Sera”. Marotta non fa sconti al Barcellona per Lautaro Martinez e intanto continuano i contatti con Cavani

MANOVRE OFFENSIVE – L’Inter si concentra sulle mosse in attacco per la prossima stagione. Come noto, Lautaro Martinez resta in orbita Barcellona ma la trattativa è tutt’altro che in discesa. L’Amministratore Delegato Sport Giuseppe Marotta non intende concedere sconti ai blaugrana, che continuano a premere per l’inserimento di contropartite tecniche. La volontà della società nerazzurra, al momento, resta quella di pretendere l’intero pagamento della clausola da 111 milioni. Nel frattempo, si registrano nuovi contatti tra l’Inter e l’entourage di Edinson Cavani. Sfumato Dries Mertens, il Matador potrebbe essere il grande colpo a parametro zero una volta scaduto il contratto con il PSG.