Inter, Marotta e Ausilio a lavoro: per la difesa Kumbulla e non solo – GdS

Il progetto dell’Inter segue una sola strada dettata da Suning e seguita perfettamente da Beppe Marotta e Piero Ausilio che lavorano per rafforzare la squadra con giovani talenti ma pronti per l’immediato, si lavora ancora per Kumbulla e non solo: ecco il progetto giovane e vincente di cui abbiamo già parlato (vedi articolo). Di seguito la notizia di mercato riportata dalla “Gazzetta dello Sport”.

LINEA VERDE – La squadra mercato dell’Inter, perfettamente in linea con il progetto richiesto da Suning, lavora da tempo per migliorare la squadra acquistando talenti di talento, poi sarà compito di Antonio Conte lavorare i giocatori – soprattutto quelli giovani – e lanciarli in campo, come già successo con Alessandro Bastoni – oggi titolare – e Sebastiano Esposito. In questo senso Beppe Marotta e Piero Ausilio lavorano insistentemente per bloccare Marash Kumbulla, giovane difensore dell’Hellas Verona che ha già attirato l’interesse di diversi club ma non solo italiani. Ecco il vero ostacolo per l’Inter: il calciatore a gennaio aveva già rifiutato (momentaneamente) il Napoli, rinviando i discorsi a giugno. Finestra di mercato permettendo, la valutazione che il Verona fa del difensore è di ben 30 milioni di euro. L’Inter però è viva su più fronti, come confermato anche dal vice-presidente dell’Inter Javier Zanetti, sponsor del giovane difensore del River Plate, Lucas Martínez Quarta (vedi articolo).