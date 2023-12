Inter, Marotta in azione. Tre obiettivi per l’estate sul mercato – SM

L’Inter continua a lavorare sul mercato in ottica futura. Giuseppe Marotta segue tre calciatori a parametro zero, ecco i nomi da Sport Mediaset.

PARAMETRI ZERO – L’Inter lavora per tre calciatori a parametro zero. Il futuro è già nelle idee della dirigenza nerazzurra, che pensa a come costruire la rosa per il prossimo anno. Questi discorsi riguardano infatti esclusivamente il mese di giugno, quando diversi tesserati rimarranno svincolati a causa della fine del loro contratto. Giuseppe Marotta sta trattando Tiago Djalò, Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Un giocatore per ruolo, senza però la possibilità di anticipare nulla a gennaio. Simone Inzaghi sta superando le difficoltà derivanti dagli infortuni.