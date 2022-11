Inter, mani sul Alcaraz! Pronto scambio col Racing: la strategia – TS

Carlos Alcaraz, centrocampista del Racing Avellaneda, è uno degli obiettivi di mercato dell’Inter. Secondo Tuttosport, i nerazzurri avrebbero proposto uno scambio al club argentino

SCAMBIO – Carlos Alcaraz, centrocampista argentino, è finito nel mirino dell’Inter. Il Racing Avellaneda, club proprietario del cartellino, valuta il talento classe 2002 circa 15 milioni ma i nerazzurri, secondo Tuttosport, hanno la carta giusta per abbassare, e non di poco, le pretese della dirigenza argentina. L’Inter, infatti, potrebbe proporre come conguaglio il cartellino di Facundo Colidio, nell’ultimo anno in prestito al Tigre, squadra con cui si è distinto mettendo a segno 8 gol ed 8 assist in 44 presenze. Il tecnico del Racing, Fernando Gago, ha chiesto espressamente l’attaccante come rinforzo e lo ha già contattato per illustrargli il progetto. L’arrivo di Alcaraz in nerazzurro, quindi, potrebbe concretizzarsi già a gennaio: oltre al cartellino di Colidio, l’Inter potrebbe proporre al club argentino una percentuale sulla futura rivendita del centrocampista.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna