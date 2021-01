Inter, l’uscita di Eriksen non Ã¨ garanzia di nuovi arrivi – SM

Inter, l’uscita di Eriksen non è garanzia di nuovi arrivi – SM

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Eriksen resta sempre sul mercato, anche se Conte sta provando a ritagliargli un nuovo ruolo nell’Inter. Ci sono delle manifestazioni di interesse per il centrocampista danese, ma la sua eventuale partenza non è garanzia di un nuovo arrivo

La situazione di Christian Eriksen in questi ultimi giorni di mercato è particolarmente confusa. Il giocatore è sul mercato da tempo, ma nelle ultime settimane Antonio Conte ha cominciato a ritagliargli un nuovo ruolo da vice Brozovic lasciando intendere che ci possa essere ancora un futuro in nerazzurro per l’ex Tottenham. Nel frattempo la società ascolta le eventuali proposte e, secondo “Sport Mediaset”, dopo aver rispedito al mittente l’offerta del Tottenham sta ascoltando con più interesse quella del Leicester. Non è detto però che un’eventuale partenza del danese verrebbe compensata da un nuovo arrivo, questo accadrebbe automaticamente in caso di uno scambio, ma nel caso di una cessione senza scambio la società e il tecnico potrebbero anche decidere di continuare fino a fine stagione con la rosa attuale senza ulteriori innesti.