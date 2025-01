Inter, lunedì si chiude la cessione di un giovane: andrà al San Gallo

L’Inter lavora alla cessione di un altro ragazzo ex Primavera, dopo aver ceduto ufficialmente oggi Kamate. Lunedì andrà al San Gallo.

ADDIO – L’Inter lavora alle cessioni dei giovani ex Primavera. Oggi è arriva l’ufficialità di Kamate, che è ritornato dal Portogallo e precisamente dall’AVS per scendere in Serie B italiana dove affronterà alcuni ex compagni come Francesco Pio Esposito, oggi allo Spezia, ed Ebenezer Akinsamiro, che oggi è alla Sampdoria. Il giovane in questione è Enoch Owusu. L’attaccante, che in estate era stato ceduto in Serie C al Novara, lunedì andrà al San Gallo. Tra Inter e San Gallo vige una sorta di asse, visto che lo scorso anno ha giocato nella squadra svizzera anche Mattia Zanotti.

Owusu verso il San Gallo: l’Inter mantiene una grossa percentuale

NUOVA AVVENTURA – Come riferisce Gianluca Di Marzio, lunedì Inter e svizzeri chiuderanno per Owusu che si trasferirà in Svizzera con la formula del prestito con diritto di riscatto. Inoltre, Viale della Liberazione si mantiene il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Pertanto, il ragazzo del 2005 non solo potrà andare a giocare nella Super League svizzera, in una squadra come il San Gallo, settimo in classifica, ma a meno sei dalla vetta occupata dal Lugano (29 contro 25 punti).