La situazione di Romelu Lukaku interessa e non poco in vista della prossima estate. Ci sono da ridiscutere i termini del prestito con il Chelsea per l’Inter e da Sky Sport arrivano aggiornamenti sulle possibili evoluzioni della trattativa.

CARICO – Romelu Lukaku ha le idee chiare sul suo futuro (vedi articolo). Inter e Chelsea dovranno riformulare la trattativa per far sì che questo avvenga. Marco Demicheli, giornalista di Sky Sport, ha parlato così delle possibilità da entrambe le parti: «Lukaku vorrebbe assolutamente rimanere all’Inter, bisogna però ridefinire la trattativa con il Chelsea. Difficile che il belga rimanga in prestito secco a Milano, i blues lo hanno pagato 115 milioni un anno fa e non possono regalare per un altro anno un giocatore. Più probabile che ci sia prestito con diritto di riscatto o obbligo a determinate condizioni che dipendono da Lukaku, o che si cerchi di inserire contropartite. Il Chelsea vuole questo e spinge, così come fatto con Cesare Casadei quest’estate. Ai blues piace tanto Denzel Dumfries, ma questo non vuol dire che l’olandese partirà sicuramente per Londra. Il tema va affrontato, certamente si parte da una volontà forte di Lukaku».