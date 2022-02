Inter, Luiz Felipe e non solo: in difesa piace anche un altro della Lazio – SM

L’Inter in estate interverrà sicuramente sul mercato e in particolare in difesa, dove Stefan de Vrij potrebbe dire addio. La società di Viale della Liberazione osserva con occhio di riguardo il campionato italiano, così dopo Bremer e Luiz Felipe, secondo quanto riportato questa mattina da Sportmediaset, potrebbe interessare anche un altro esperto difensore del nostro campionato, anche lui proveniente dalla Lazio.

DALLA LAZIO – L’Inter osserva con attenzione il campionato italiano, soprattutto per quanto riguarda possibili rinforzi in difesa, soprattutto in caso di cessione di Stefan de Vrij. A proposito di colpi in uscita, la Lazio ragiona sul futuro di Francesco Acerbi. L’esperto difensore ha un contratto in scadenza nel 2025, ma negli ultimi mesi è al centro di una contestazione arrivata dalla tifoseria biancoceleste e alcune prestazioni non al top hanno messo dei dubbi alla dirigenza che nei prossimi giorni valuterà il da fare. L’Inter, dal canto suo, resta alla finestra, con Simone Inzaghi che lo riabbraccerebbe volentieri.

Fonte: Sportmediaset