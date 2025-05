Luis Henrique ad un passo! Diminuita la distanza Marsiglia-Inter

Luis Henrique è il primo innesto che l’Inter vuole regalarsi sul mercato estivo. Secondo Niccolò Ceccarini, i nerazzurri sono sempre più vicino l’accordo con l’Olympique Marsiglia per l’esterno brasiliano. Tra domanda e offerta la distanza si è assottigliata a 2 milioni.

IL PROFILO – Nella settimana di avvicinamento alla finale di Champions League, l’Inter continua anche a lavorare sul mercato. I nerazzurri non vogliono farsi trovare impreparati in estate, e hanno l’intenzione di regalare a Simone Inzaghi un nuovo innesto prima dell’inizio del Mondiale per Club. Il nome individuato e su cui lavora da tempo la dirigenza dell’Inter è quello di Luis Henrique dell’Olympique Marsiglia. L’esterno brasiliano, in grado di giocare su entrambe le corsie laterali, si è messo in mostra in questa stagione sotto la guida di Roberto De Zerbi, mettendo a referto 7 gol e 8 assist in Ligue 1. L’ex tecnico del Sassuolo ha impiegato Luis Henrique spesso anche da esterno a tutta fascia. Il brasiliano classe 2001 potrebbe essere la pedina che manca nella rosa attuale dell’Inter: le sue caratteristiche principali sono l’imprevedibilità, il dribbling e la capacità di creare superiorità numerica.

Inter, si avvicina Luis Henrique: ballano 2 milioni con l’OM

LA SITUAZIONE – Niccolò Ceccarini, noto esperto di mercato su Tmw, da importanti aggiornamenti riguardo la trattativa tra Inter e Marsiglia per Luis Henrique. Secondo quanto raccolto da Ceccarini, filtra ottimismo sulla possibile chiusura dell’operazione entro l’inizio del Mondiale per Club. I nerazzurri si sarebbero avvicinati molto alla richiesta di 25 milioni fatta dal Marsiglia per cedere il brasiliano. Al momento l’Inter è arrivata ad offrirne 23: la sensazione è che sia stato fatto il passo decisivo per concludere l’operazione. Per Luis Henrique l’Inter ha già trovato l’accordo sull’ingaggio: pronto un contratto fino al 2030.