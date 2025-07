All’Inter Lookman ha fatto due promesse: ecco le tempistiche – CdS

Lookman vuole solo l’Inter, ed ecco perché da Viale della Liberazione non sono per nulla preoccupati dell’irruzione del Napoli (vedi articolo).

PROMESSE – L’Inter vuole Ademola Lookman e Lookman vuole l’Inter. La situazione, ad oggi, è questa. La trattativa tra la Beneamata e l’Atalanta è già iniziata. I nerazzurri, forti dell’accordo col giocatore, hanno avanzato la loro proposta da 40 milioni di euro, mentre la Dea è ferma a 50. Situazione di stallo, spetta al giocatore forzare la mano. E con molta probabilità il nigeriano lo farà. Infatti, i nerazzurri si sentono in netto vantaggio sul Napoli e sulle altre pretendenti (Atletico Madrid) perché hanno strappato da Lookman due promesse: ossia quella di legarsi esclusivamente all’Inter e quella di non ascoltare e respingere qualsiasi altro tipo di corteggiamento.

In 15 giorni l’Inter spera di chiudere Lookman. Nigeriano ieri a Zingonia

TEMPI – Al momento, Lookman si trova ai box per un infortunio al polpaccio e i suoi tempi di recupero, stimati a circa 15 giorni, verranno sfruttati dai meneghini per cercare di completare l’operazione. Infatti prima di inizio agosto, l’attaccante nigeriano non potrebbe essere a disposizione di Cristian Chivu. E allo stesso tempo, l’Inter ha fatto sapere di non voler imbastire una trattativa lunga ed estenuante alla Teun Koopmeiners. Inoltre, nella giornata di ieri, Lookman si è recato a Zingonia ribadendo la sua volontà di lasciare l’Atalanta, ma la Dea lo aveva messo già in preventivo, e soprattutto che non prenderà in considerazione destinazioni diverse dall’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno