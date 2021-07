Inter, l’obiettivo è il taglio al monte ingaggi: Vidal e Sanchez in bilico – CdS

Sulle colonne del “Corriere dello Sport” tiene banco il mercato dell’Inter. Secondo il quotidiano, l’obiettivo della squadra nerazzurra in questa fase è il taglio del monte ingaggi. In quest’ottica rischiano sia Arturo Vidal che Alexis Sanchez

TAGLIO – L’Inter, in questa fase del mercato, è impegnata nello sfoltimento della rosa a disposizione di Inzaghi. La dirigenza nerazzurra, secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport”, su input della proprietà, ha l’obiettivo di tagliare il monte ingaggi attuale del 15 % e di chiudere i mercato con un attivo di almeno 80 milioni. In quest’ottica i due a rischiare sono Arturo Vidal ed Alexis Sanchez. Il centrocampista guadagna oltre 6 milioni, cifra pesante per il monte ingaggi, ed è reduce da una stagione negativa. Discorso analogo, dal punto di vista economico, per l’attaccante, che però gode della stima di Inzaghi.

Fonte: Pietro Guadagna – Corriere dello Sport