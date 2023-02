Inter, lista da seguire per i rinnovi. Alcuni sono già ai dettagli – Sky

Luca Marchetti ha dato aggiornamenti sulla situazione rinnovi per l’Inter. Il giornalista ha parlato su Sky Sport di diversi giocatori che entreranno in trattativa con la dirigenza nerazzurra per il futuro.

APERTURE – L’Inter non ha solamente Milan Skriniar in scadenza di contratto. Ci sono molti altri giocatori con cui trattare e nei prossimi giorni ci saranno i primi incontri con gli agenti. Luca Marchetti ha aggiornato sulla situazione nerazzurra in diretta dagli studi di Sky Sport: «Ci sono molti rinnovi da discutere in casa Inter. Innanzitutto vanno perfezionati gli accordi già conclusi con Matteo Darmian e Hakan Calhanoglu. Poi ci sarà Edin Dzeko con cui parlare, ma anche Samir Handanovic, Alex Cordaz, Danilo D’Ambrosio. Bisogna dare attenzione alla questione Francesco Acerbi, che è un prestito come quello di Romelu Lukaku».