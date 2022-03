Inter, la lista di chi è in scadenza nel 2022 resta lunga: le 8 (+2) situazioni

Inter attiva nei rinnovi fino a un certo punto, visto che al momento è tutto congelato in attesa di tempi migliori. La permanenza di Brozovic è l’unica perseguita dalla società, che nei prossimi due-tre mesi deciderà come muoversi con gli altri calciatori in scadenza. E la lista è ancora lunghissima

SITUAZIONI A GRAPPOLO – L’attuale rosa dell’Inter è composta da 25 calciatori, di cui 8 in scadenza di contratto. Un rapporto altissimo, praticamente di un tesserato della Prima Squadra su tre. Il rinnovo di Marcelo Brozovic (vedi focus) migliora una situazione piuttosto particolare. Anche perché alla lista possono aggiungersi tranquillamente i cileni Arturo Vidal e Alexis Sanchez, in scadenza nel 2023 ma con la possibilità di anticipare l’addio di un anno pagando loro la buonuscita. Una scelta da contestualizzare, visto che si tratta dei due principali ingaggi da tagliare. Al momento, invece, il 1° luglio sarebbero liberi: due portieri (Samir Handanovic e Alex Cordaz), tre difensori (Andrea Ranocchia, Danilo D’Ambrosio e Aleksandar Kolarov), un esterno (Ivan Perisic), un centrocampista (Matias Vecino) e un attaccante (Felipe Caicedo).

Altre otto situazioni diverse in casa Inter

SCENARI POSSIBILI – Di questi, già certi gli addii di Kolarov (ritiro) e Caicedo (fine prestito). In uscita ampiamente prevista a parametro zero anche Vecino, fuori dal progetto. Non dovrebbero esserci problemi per il rinnovo del terzo portiere Cordaz e nemmeno per il jolly difensivo D’Ambrosio (idem Ranocchia?). L’incognita è rappresentata dall’attuale capitano Handanovic, che prima deve digerire il possibile ruolo da dodicesimo e poi l’eventuale taglio dell’ingaggio. Infine, l’unica vera priorità dell’Inter post-Brozovic: provare a trattenere Perisic, ma senza svenarsi. L’acquisto strategico di Robin Gosens a gennaio serve proprio come paracadute in caso di fumata nera, così da trattare con più margini di trovare un accordo a metà strada.