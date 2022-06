Inter, l’interesse per Udogie cancella Cambiaso e Bellanova? – CdS

L’Inter ieri si è vista in sede in viale della Liberazione con gli agenti di Udogie. L’Udinese però spara alto, 20 milioni e dunque i nerazzurri tengono buone le strade anche Bellanova e Cambiaso.

STRADE – L’Inter ha bisogno di rivedere un po’ la sua rosa con Simone Inzaghi che, come affermato dall’ad Beppe Marotta, dovrebbe avere tutti a disposizione il 6 luglio quando si ritroverà l’Inter per il ritiro. I nerazzurri ieri hanno sondato il terreno per Udogie ma occhio, questo non vuol dire che Bellanova e Cambiaso vengono cancellati dalla lista. Come spiega bene il Corriere dello Sport, Udogie è il nome che piace di più alla società nerazzurra ma gli altri due profili non sono stati scartati. La strategia è quella di lavorare su tutti, poi di prendere le decisioni migliori. Anche in base a un aspetto puramente economico.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno