Inter, l’infortunio di Inglese spinge il Parma su Esposito! Le ultime

Il brutto infortunio, occorso a Roberto Inglese, (di cui vi abbiamo parlato QUI) potrebbe spingere il Parma a tornare sul mercato. I ducali sarebbero interessati al giovane attaccante dell’Inter, classe 2002, Sebastiano Esposito. La situazione.

NECESSITÀ – L’infortunio di Roberto Inglese potrebbe rivoluzionare il mercato del Parma coinvolgendo anche l’Inter. Secondo quanto riporta Luca Marchetti, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, i ducali sarebbero costretti a prendere un nuovo centravanti: «Inglese costringe il Parma a rituffarsi sul mercato, per conservare la propria posizione di classifica ed evitare brutte sorprese. Ecco perché i ducali potrebbero andare a chiedere Sebastiano Esposito. L’Inter deve valutare se vale la pena dar via il ragazzo per farlo giocare, aspettando eventualmente qualcuno che prenda fisicamente il posto del classe 2002. Esposito è esploso quest’anno e questa sarebbe una soluzione da valutare ma su di lui c’è anche la SPAL. Al momento siamo soltanto alle idee, ma è una soluzione da seguire attentamente».