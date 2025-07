Inter, affare Leoni in stand-by! Priorità diversa, molteplici scenari

L’Inter ha, per il momento, sospeso le trattative per il passaggio di Giovanni Leoni a Milano. L’attenzione dei nerazzurri è concentrata esclusivamente su una pista.

LA SITUAZIONE – La priorità dell’Inter si chiama Ademola Lookman, come ribadito in maniera trasparente dal Presidente Giovanni Marotta nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione. Il numero uno nerazzurro, parlando dell’interessamento della sua società per il calciatore nigeriano, ha infatti sottolineato come si tratti del tema più caldo del mercato in entrata dell’Inter. Con delle conseguenze inevitabili su altri fronti, primo su tutti quello legato al difensore del Parma Giovanni Leoni. La pista relativa al calciatore romano è ora “in sospeso”, con i nerazzurri che sperano nella sua disponibilità ad attendere alcuni passaggi prima del possibile affondo.

Leoni sempre nel mirino dell’Inter, ma non per l’immediato: il ragionamento

IL CHIARIMENTO – A delineare i contorni della situazione attuale, con la priorità data dall’Inter a Lookman rispetto che a Leoni, è stato il giornalista Alfredo Pedullà. Di seguito le sue parole, pronunciate dagli studi di Sportitalia: «Giuseppe Marotta non ha bluffato. In questo momento Giovanni Leoni non è la priorità. Più avanti, se il calciatore sarà libero e il Parma prenderà in considerazione offerte, il discorso potrà cambiare».