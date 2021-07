Inter, le ultime su Bellerin e Nandez. Dalbert, manca ufficialità – Sky

L’Inter continua a lavorare sul mercato. La formula con cui i nerazzurri però si possono muovere è quella del prestito con diritto di riscatto con le squadre che però non sembrano molto soddisfatte di questa formula volendo cedere i propri giocatori in maniera definitiva.

BELLERIN E NANDEZ – I campioni d’Italia sono al lavoro per rinforzare le corsie esterne della formazione di Simone Inzaghi. Durante la puntata andata in onda su Sky Sport 24, Valentino della Casa ha fatto il punto sulle trattative legate a Nahitan Nandez ed Hector Bellerin. «Nandez è l’obiettivo. Piace molto all’Inter. Inzaghi lo ha confermato dopo il Lugano che i nerazzurri vogliono rinforzare le fasce. Al momento mancano le intese con il Cagliari sia per la formula sia per le cifre. Nandez può giocare in più ruoli e visti gli ottimi rapporti tra le società si potrebbe chiudere. L’uruguaiano è una soluzione diversa rispetto a Bellerin. Nandez ha delle caratteristiche più offensive mentre Bellerin è un terzino puro, quasi da difesa a quattro. Lo spagnolo però ha dato ampia disponibilità a trasferirsi all’Inter con l’Arsenal che però fa muro. L’Inter lo vuole in prestito mentre i gunners vogliono cederlo a titolo definitivo».

NAINGGOLAN E DALBERT – L’Inter intanto lavora sempre anche per piazzare gli esuberi. Dalbert Henrique e Radja Naniggolan sono i due nomi più prossimi a salutare i nerazzurri con entrambi che dovrebbero accasarsi al Cagliari. «Dalbert è un giocatore su cui aspettiamo solo l’ufficialità per la nuova avventura al Cagliari. Nainggolan vorrebbe tornare in Sardegna, la sente come casa sua e si sta lavorando a questa partenza. Per l’Inter sarebbe un ingaggio in meno e questo è importante».