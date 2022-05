Inter, le scelte sul mercato tra incedibili e chi invece può salutare – CdS

L’Inter ha vinto 4-2 contro l’Empoli aprendo la 36′ giornata di Serie A venerdì alle 18:45. Ora si attende solo il risultato del Milan di stasera contro il Verona per capire che destino attende i nerazzurri. Intanto però si parla sempre di calciomercato con la situazione in casa nerazzurra da tenere sott’occhio.

SCELTE – L’Inter ha vinto in rimonta contro l’Empoli e messo pressione al Milan che oggi a Verona deve rispondere contro la squadra di Igor Tudor. Intanto però si parla sempre di calciomercato con la situazione in casa Inter che è sempre da monitorare. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport infatti questa mattina, l’Inter dovrà chiudere il bilancio estivo con un positivo di 60-70 milioni di euro. Questi soldi arriveranno dal taglio degli stipendi, dalle cessioni degli esuberi e probabilmente anche da qualche sacrificio dei big. Per il quotidiano, ecco la situazione dei cedibili e degli intoccabili. Lautaro Martinez (vedi articolo), nonostante la grandissima stagione, è uno dei possibili partenti di fronte a offerte irrinunciabili. Come il Toro anche Alessandro Bastoni. Il centrale mancino, assieme all’argentino, viene considerato un ‘sacrificabile’ a differenza invece di Brozovic, Skriniar e Barella, considerati i punti fermi per il futuro dell’Inter. Ora resterà da capire se, chi e come si presenterà alla porta dell’Inter. I nerazzurri attendono ma la situazione è la seguente.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti