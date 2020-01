Inter, le mosse di Wanda Nara per decidere il futuro di Icardi – TS

Nel corso della prossima estate, l’Inter punta a cedere Mauro Icardi a titolo definitivo. Con il Paris Saint-Germain il riscatto è fissato a 70 milioni: cifra lontana dai prezzi di molti pari ruolo, ma che farebbe ugualmente comodo alle casse nerazzurre. Sul futuro di Icardi peserà anche l’influenza di Wanda Nara, moglie e al tempo stesso agente dell’attaccante: il punto di “Tuttosport”.

CESSIONE DEFINITIVA – A giugno 2020 l’Inter punta a cedere a titolo definitivo i tre giocatori partiti in prestito ad agosto 2019. Viste le buone prestazioni di Ivan Perisic con il Bayern Monaco, e di Joao Mario con la Lokomotiv Mosca, la dirigenza nerazzurra non vede ostacoli sui rispettivi riscatti. Dal croato e dal portoghese, entreranno circa 38 milioni di euro nelle casse di Suning. Ma il pezzo più pregiato dell’estate sarà sicuramente Mauro Icardi. Dalla cessione dell’ex numero 9, Giuseppe Marotta conta di incassare i 70 milioni pattuiti. Una cifra distante dalla clausola presente nel contratto dell’argentino (111 milioni di euro) e dai prezzi di molti giocatori dello stesso ruolo; ma un prezzo ritenuto giusto dal club nerazzurro, che vuole chiudere definitivamente i rapporti con l’ex capitano.

SORTI FAMILIARI – A incidere sul futuro di Mauro Icardi c’è anche la situazione familiare. Wanda Nara, moglie e procuratrice dell’argentino, dovrà decidere se proseguire la vita da pendolare tra Parigi e l’Italia, dove continua a lavorare. Non è da escludere che la Nara proverà a portare il marito in un club più vicino: torneranno in voga le sirene della Juventus, rimaste accese per tutta l’estate 2019?