Inter, per Lazaro spunta interesse dall’Inghilterra. Il punto sulle cessioni – SI

Il mercato dell’Inter entra nel vivo, ma prima di poter operare in entrata serve liberarsi degli esuberi e di quei giocatori che non rientrano nei piani di Inzaghi. Questo il quadro della situazione secondo “Sportitalia”, che riporta anche un interesse dall’Inghilterra per Lazaro (appena risultato debolmente positivo al COVID-19, vedi articolo).

CESSIONI NECESSARIE – L’Inter è alla prese con la pratica cessioni. Secondo quanto riporta Gianluigi Longari dagli studi di Sportitalia, tra il club nerazzurro e il Benfica si è creata una sinergia. Il nome in ballo è quello di Valentino Lazaro, l’austriaco però non è convinto della destinazione portoghese. Preferirebbe tornare in Premier League e il Newcastle ha mostrato interesse. Per l’esterno sarebbe un ritorno ai Magpies dopo l’esperienza tra gennaio e agosto 2020. In seconda battuta c’è l’ipotesi di un ritorno in Bundesliga. Lazaro non rientra nei piani di Simone Inzaghi, ma l’Inter dovrà prendere necessariamente un giocatore in quel ruolo per sostituire Achraf Hakimi. Per fare operazioni in entrata i nerazzurri devono fare una o due cessioni e risparmiare l’ingaggio degli esuberi. Dalbert e Radja Nainggolan sono i primi nomi della lista, entrambi sul taccuino del Cagliari. Per il centrocampista manca solo l’accordo sulla buonuscita che l’Inter dovrà corrispondergli. Il terzino brasiliano ha invece rifiutato la corte del Trabzonspor e potrebbe volare in Sardegna in prestito con diritto di riscatto.

GIOVANI SUL MERCATO – Il mercato in uscita va a toccare anche il settore giovanile. L’attaccante Nicholas Bonfanti è passato al Modena (vedi articolo). Filip Stankovic sembrava destinato a fare il terzo portiere, invece potrebbe andare in prestito al Volendam. Il club olandese è interessato anche a Gaetano Oristanio. L’Inter potrebbe replicare l’operazione che aveva portato in Olanda Samuele Mulattieri nella scorsa stagione (vedi approfondimento).