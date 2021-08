Inter, Lazaro passa al Benfica in prestito. Agoumé va al Brest

L’Inter chiude per due giocatori in uscita. Si tratta di Lazaro che passa al Benfica e Agoumé che va al Brest in Francia. Come riporta Fabrizio Romano di “Sky Sport”, entrambi giocatori ceduti in prestito

CHIUSI − Operazioni completate per l’Inter. I nerazzurri cedono in prestito gli esuberi Lazaro e Agoumé. Entrambi i giocatori, zero minutaggio in queste prime due giornate, passano con la formula del prestito rispettivamente al Benfica e al Brest. Questo il tweet di aggiornamento da parte di Fabrizio Romano: «Valentino Lazaro si unisce al Benfica in prestito dall’Inter fino a giugno 2022, medici e pratiche burocratiche completate. Il Borussia Dortmund firmerà Marin Pongracic dal Wolfsburg – niente Diogo Dalot o Lazaro. L’Inter sta anche prestando Lucien Agoumé alla Ligue1 Brest».