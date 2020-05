Inter, Lazaro Ã¨ un dilemma: il Newcastle lo riscatta o no? – CdS

Inter, Lazaro è un dilemma: il Newcastle lo riscatta o no? – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che per l’Inter c’è un dilemma su Valentino Lazaro. Il Newcastle è indeciso sul riscatto.

RISCATTO O NO? – Dilemma Lazaro: ha giocato solo cinque partite nel Newcastle, il rischio che a fine stagione venga rispedito indietro resta vivo. Adesso è facile immaginare che i nerazzurri usino l’austriaco come pedina di scambio nel prossimo mercato. I 22 milioni di euro pagati all’Herta Berlino un anno fa sono un buon motivo per sperare che il Newcastle lo riscatti. E in Inghilterra dicono che il nuovo proprietario potrebbe proprio avere Lazaro come primo colpo di un progetto ambizioso. La verità forse sta nel mezzo. Prima bisogna definire il nuovo allenatore. Se non ci sarà più Steve Bruce allora potrebbero essere fatte altre valutazioni.